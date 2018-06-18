Бывшая 9-я ракетка мира Дюпон включена в Зал спортивной славы Северной Каролины

Американская теннисистка Лора Дюпон посмертно была включена в Зал спортивной славы Северной Каролины и Южный зал теннисной славы, сообщает официальный сайт тура. Её профессиональная карьера продолжалась с 1972 по 1984 год. Она поднималась до девятой строчки в одиночном и до четвёртой в парном рейтингах.

В 1971 году Дюпон дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США. В 1972 и 1979 годах Лора пробилась в 1/8 финала Уимблдона.

С 1973 по 1982 год она входила в совет директоров WTA и занимала пост в рейтинговом комитете.

Дюпон умерла в 2002 году в возрасте 52 лет.