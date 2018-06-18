Контавейт проиграла Марии в первом круге турнира на Мальорке

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, посеянная на турнире Mallorca Open под четвёртым номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Германии Татьяне Марии со счётом 6:3, 4:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 49 минут. Анетт 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Мария поспорит с победительницей матча Карина Виттёфт (Германия) — Франческа Скьявоне (Италия, WC).