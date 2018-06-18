Нисикори вышел во второй круг турнира в Галле, где может сыграть с Хачановым

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире в Галле (Германия) под седьмым номером, пробился во второй круг, в двух партиях обыграв представителя Германии Маттиаса Бахингера (Q) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. 28-летний уроженец Симанэ трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Галле Нисикори поспорит с победителем поединка Миша Зверев (Германия) — Карен Хачанов (Россия). Турнир завершится 24 июня.