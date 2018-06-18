Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Нисикори вышел во второй круг турнира в Галле, где может сыграть с Хачановым

Нисикори вышел во второй круг турнира в Галле, где может сыграть с Хачановым
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире в Галле (Германия) под седьмым номером, пробился во второй круг, в двух партиях обыграв представителя Германии Маттиаса Бахингера (Q) со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. 28-летний уроженец Симанэ трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Галле Нисикори поспорит с победителем поединка Миша Зверев (Германия) — Карен Хачанов (Россия). Турнир завершится 24 июня.

Галле 2018. 1-й круг
18 июня 2018 года, понедельник. 14:45 МСК
Кей
Нисикори
Маттиас
Бахингер
6:3 7:6
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент