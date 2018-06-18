Кудла вышел во второй круг турнира в Галле

Американский теннисист Денис Кудла (Q) вышел во второй круг турнира в Галле (Германия), в двух партиях обыграв представителя Словакии Лукаша Лацко (Q) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Денис 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Лукаша 7 эйсов и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в Галле Кудла поспорит с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Люка Пуи (Франция, 5).
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