Мэр Бухареста: жалею, что вручила Халеп ключ от города

Мэр Бухареста (Румыния) Габриэла Фиреа выразила сожаление в связи с тем, что для румынской теннисистки Симоны Халлеп была организована торжественная церемония, во время которой градоначальница вручила спортсменке ключ от города. Мероприятие проходило на местном стадионе. Власти города решили поздравить Халеп с первой в её карьере победой на турнире «Большого шлема». Ранее румынская теннисистка стала победительницей «Ролан Гаррос».

«В последние дни я думала о том, правильно поступала или нет. И я пришла к выводу, что благие намерения привели к неправильным действиям. При нынешней нервной обстановке и многотысячных протестах подобное мероприятие было лишним. Ранее мы и так вручили Симоне диплом почётного жителя Бухареста. Проведение дополнительных мероприятий в настоящее время было несвоевременным», — цитирует Фиреу RFI Romania.

В столице Румынии в июне проходят многотысячные акции протеста. Более 200 тыс. человек вышли на улицы столицы, требуя, чтобы правящая партия и власти уважали права и свободы населения.