Федерер не исключил, что может сыграть на грунте в следующем году

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не планирует завершить карьеру после окончания сезона. Спортсмен рассказал о своих планах на 2019 год. По словам швейцарца, он может принять участие в нескольких турнирах на грунте. В нынешнем сезоне, как и в предыдущем, Федерер отказался от игры на грунтовом покрытии, чтобы лучше подготовиться к сезону турниров на траве.

«Мой план – продолжать играть. Но, конечно, когда ты становишься более возрастным игроком, нет никаких гарантий. Всё возможно, в следующем году я могу сыграть на грунте. Но если я хочу претендовать на победу на «Ролан Гаррос», мне надо хорошо подготовиться, сыграть до поездки в Париж хотя бы на двух-трёх турнирах», — цитирует Федерера Tennis World USA.