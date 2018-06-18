Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Лондоне. В стартовом матче Вавринка в двух сетах обыграл британца Кэмерона Норри, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался всего 56 минут. Вавринка 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 8 возможных брейк-пойнтов. На счету Норри 2 эйса и 5 ошибок на подаче. Соперники впервые встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал Вавринка сыграет с победителем матча Джей Кларк (Великобритания, WC) — Сэм Куэрри (США, 5).