Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Вавринка вышел во второй круг турнира в Лондоне

Вавринка вышел во второй круг турнира в Лондоне
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Лондоне. В стартовом матче Вавринка в двух сетах обыграл британца Кэмерона Норри, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался всего 56 минут. Вавринка 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 8 возможных брейк-пойнтов. На счету Норри 2 эйса и 5 ошибок на подаче. Соперники впервые встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал Вавринка сыграет с победителем матча Джей Кларк (Великобритания, WC) — Сэм Куэрри (США, 5).

Лондон 2018. 1-й круг
18 июня 2018 года, понедельник. 16:10 МСК
Стэн
Вавринка
Кэмерон
Норри
6:2 6:3
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент