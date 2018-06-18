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Тиафо победил Доналдсона в первом круге турнира в Лондоне

Тиафо победил Доналдсона в первом круге турнира в Лондоне
Теннис / ATP

Американец Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания), обыграв своего соотечественника Джареда Доналдсона в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4). Во второй партии у Джареда был один сетбол на приёме. По личным встречам Фрэнсис повёл со счётом 2-1.

Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. Тиафо выполнил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и использовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету Доналдсона 6 подач навылет, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Следующим соперником американского теннисиста станет либо южноафриканец Кевин Андерсон (3), либо аргентинец Леонардо Майер.

Лондон 2018. 1-й круг
18 июня 2018 года, понедельник. 16:30 МСК
Джаред
Доналдсон
Фрэнсис
Тиафо
4:6 6:7
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