Тиафо победил Доналдсона в первом круге турнира в Лондоне

Американец Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания), обыграв своего соотечественника Джареда Доналдсона в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4). Во второй партии у Джареда был один сетбол на приёме. По личным встречам Фрэнсис повёл со счётом 2-1.



Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. Тиафо выполнил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и использовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету Доналдсона 6 подач навылет, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.



Следующим соперником американского теннисиста станет либо южноафриканец Кевин Андерсон (3), либо аргентинец Леонардо Майер.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.