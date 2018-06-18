Рыбарикова победила Кар. Плишкову и сыграет с Младенович в Бирмингеме

Словачка Магдалена Рыбарикова вышла во второй раунд турнира категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), обыграв чешку Каролину Плишкову (3) со счётом 6:2, 6:3. Отметим, в прошлом году Рыбарикова уже побеждала её во втором круге Уимблдона и дошла на том турнире до полуфинала.



Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Магдалена выполнила 8 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Каролины 5 подач навылет, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.



Следующей соперницей Рыбариковой станет француженка Кристина Младенович, которая в трёх сетах победила чешку Катержину Синякову.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.