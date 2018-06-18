Касаткина и Мугуруса победили Стрыцову и Главачкову на турнире в Бирмингеме

Россиянка Дарья Касаткина и испанка Гарбинье Мугуруса вышли в четвертьфинал турнира категории WTA Premier в Бирмингеме (Великобритания) в парном разряде, обыграв чешек Барбору Стрыцову и Андреа Главачкову (2) на чемпионском тай-брейке — 2:6, 6:4, [10:7].



Матч продолжался 1 час 17 минут. Касаткина и Мугуруса дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и использовали 2 брейк-пойнта из 7. На счету Стрыцовой и Главачковой 4 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. Двойных у чешек не было.



Следующими соперницами Дарьи и Гарбинье станут американка Николь Меличар и чешка Квета Пешке.