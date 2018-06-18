19 эйсов помогли Тиму победить Южного в первом круге турнира в Галле

Россиянин Михаил Южный (Q) не справился с австрийцем Домиником Тимом (3) в первом круге турнира в Галле (Германия), уступив ему в двух сетах — 6:7 (5:7), 2:6. В первой партии Михаил отыграл подачу соперника на сет с двойного сетбола, а затем сам упустил два сетбола на приёме. По личным встречам австриец повёл со счётом 2-0.



Поединок продолжался 1 час 38 минут. Тим выполнил 19 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Южного 2 подачи навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



За выход в четвертьфинал Доминик поспорит с японцем Юити Сугитой, который победил немца Максимильяна Мартерера (WC).

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.