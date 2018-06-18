Рыбарикова: сегодня у Плишковой был не лучший день, но она отличная теннисистка

Словачка Магдалена Рыбарикова прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой в первом круге турнира в Бирмингеме со счётом 6:2, 6:3. В прошлом году Магдалена обыграла Каролину во втором круге на Уимблдоне.



«Всегда говорю, что ни один матч не похож на другой. Каролина — отличная теннисистка, и я очень её уважаю. Сегодня у неё был не лучший день, но здесь всё решали подача и приём. В этих компонентах я оказалась лучше, и это стало решающим фактором.



Я выполнила очень много точных приёмов, и, может быть, у неё в голове сидел наш предыдущий матч, на Уимблдоне. Там я действительно сыграла очень хорошо, но это не гарантировало мне победу сегодня — результат мог быть совсем другим. Очень рада, что выиграла матч», — приводит слова Рыбариковой официальный сайт тура.

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