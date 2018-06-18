Гаврилова: мне нравится играть на траве

Австралийка Дарья Гаврилова прокомментировала свою победу над словачкой Доминикой Цибулковой в первом круге турнира категории Premier в Бирмингеме со счётом 6:3, 7:6 (8:6).



«Мне нравится играть на траве. Розыгрыши здесь проходят гораздо быстрее, и, думаю, у меня есть подходящее оружие для побед на этом покрытии.



Во время упорной концовки второй партии я просто думала о том, что хочу продолжать биться. Конечно, меня совсем не радовало, что у неё были сетболы, но мне немного повезло — она сделала двойную ошибку. Тем не менее отчасти это произошло благодаря тому, что я оказывала на неё давление и она нервничала», — приводит слова Гавриловой официальный сайт WTA.

Гаврилова обыграла Цибулкову на старте турнира в Бирмингеме