Кирьос: здорово, что Маррей возвращается. Без него было довольно-таки дерьмово

Австралиец Ник Кирьос, который в первом круге турнира ATP 500 в Лондоне сыграет с британцем Энди Марреем, не выступавшим с Уимблдона-2017, поделился ожиданиями от этой встречи.



«Увидев сетку, я просто улыбнулся. Конечно, я в предвкушении нашего матча. Энди — один из моих лучших друзей в туре. Здорово, что он наконец-то возвращается. Без него было довольно-таки дерьмово. Рад, что он здоров и готов играть, это отличные новости для спорта.



Я выйду на корт и буду играть так, как обычно. Постараюсь сильно подавать и мощно бить по мячу. Если я одержу победу — хорошо. Если проиграю — что ж, значит, проиграю», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.

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