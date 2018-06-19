Свитолина: то, что Халеп сделала на «Ролан Гаррос» — невероятно

Элина Свитолина поделилась мыслями по поводу победы румынки Симоны Халеп на «Ролан Гаррос» и рассказала об изменениях в своей игре.



«То, что она сделала, невероятно. Это очень серьёзное достижение. Оно доказывает, что всегда нужно биться за свою мечту. Это вдохновляет других теннисисток, в том числе меня.



Я сейчас работаю над тем, чтобы играть более агрессивно, доминировать по ходу матча. Я уже подаю лучше, чем раньше, и мои удары с отскока стали сильнее. Я лучше двигаюсь по корту и в целом ощущаю себя более сформировавшимся игроком, чем раньше. Кстати, я впервые сыграю на Уимблдоне после того, как переехала в Лондон, и у меня наверняка будет ощущение домашнего турнира», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.