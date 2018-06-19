Петерсон провела мастер-класс на Мальорке и подарила торт болельщику

Шведская теннисистка Ребекка Петерсон провела мастер-класс в Palma Sports Club на Мальорке, сообщает официальный сайт тура. После получасового занятия 76-я ракетка мира сфотографировалась с болельщиками и подарила праздничный корт своему соотечественнику Микаэлю Арнборгеру, которому исполнилось 60 лет.

«Мне нравится встречать новых болельщиков из Швеции по всему миру, особенно в столь прекрасном месте, как Мальорка. Такое ощущение, что я играю дома», — сказала Петерсон.

В первом круге местного турнира Ребекка сыграет с американкой Даниэль Коллинз.