Петерсон провела мастер-класс на Мальорке и подарила торт болельщику

Шведская теннисистка Ребекка Петерсон провела мастер-класс в Palma Sports Club на Мальорке, сообщает официальный сайт тура. После получасового занятия 76-я ракетка мира сфотографировалась с болельщиками и подарила праздничный корт своему соотечественнику Микаэлю Арнборгеру, которому исполнилось 60 лет.
«Мне нравится встречать новых болельщиков из Швеции по всему миру, особенно в столь прекрасном месте, как Мальорка. Такое ощущение, что я играю дома», — сказала Петерсон.
В первом круге местного турнира Ребекка сыграет с американкой Даниэль Коллинз.
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Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.