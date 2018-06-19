Федерер: в понедельник дважды посмотрел в рейтинг, чтобы осознать, чего достиг

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от выступления на турнире ATP 500 в Галле. Его первым соперником будет словенец Аляж Бедене.



«Галле — один из моих самых любимых турниров. Я нигде не побеждал чаще, чем здесь. Мне всегда доставляет удовольствие играть тут.



После Штутгарта я в прекрасном настроении. Матчи там не были выматывающими, я не устал. То, что я стартую во вторник, вполне нормально, хотя я думал, что после победы в Штутгарте мне могут дать отдых до среды. Условия здесь почти идеальны, и я ожидаю больше длинных розыгрышей, чем в Штутгарте.



Может быть, то, что я защищаю здесь титул, поможет мне не думать слишком много о первой строчке, но в любом случае впереди долгий путь. Я хочу получать удовольствие от этого пребывания на вершине — кто знает, когда и на какой период времени это случится снова. В понедельник я дважды посмотрел в рейтинг, чтобы полностью осознать, чего достиг. Снова стать первой ракеткой было для меня очень важно. Я играю в теннис на профессиональном уровне половину своей жизни, а первая строчка — самое значимое достижение для профессионального игрока. Надеюсь, возвращение на вершину поможет мне хорошо выступить на Уимблдоне.

Рафа добился феноменального результата на «Ролан Гаррос». Я сказал ему это и добавил, что с нетерпением жду, когда мы снова увидимся.

Когда я решил съездить в Швейцарию после Штутгарта, моя команда спросила: «Ты правда хочешь вести машину?» Я ответил, что определённо да — когда я получаю шанс быть за рулём, то не хочу упускать его. Всё было под контролем", — приводит слова Федерера Tennis World USA.