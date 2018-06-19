Арруабаррена: забавно, что раньше мы с Суарес-Наварро не играли друг с другом

Испанка Лара Арруабаррена прокомментировала победу в первом круге турнира на Мальорке над своей соотечественницей Карлой Суарес-Наварро со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

«Мы раньше никогда не играли друг с другом, что очень забавно. Мы постоянно видимся на турнирах WTA и на различных соревнованиях в Испании. Иногда мы тренируемся вместе в Барселоне, так что отлично знаем друг друга. Я понимала, что игра будет любопытной. Интересно было узнать, кто будет играть агрессивно и захватит инициативу. Я очень рада победе.

До игры я считала Карлу фаворитом, так что никакого давления не испытывала. Я просто старалась играть хорошо. Это был мой первый матч на траве. Я провела его уверенно и стабильно, поэтому очень рада", — цитирует Арруабаррену официальный сайт тура.