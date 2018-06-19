Барти: после моего возвращения прошло два удивительных года

Австралийка Эшли Барти поделилась впечатлениями от победы над британкой Йоханной Контой в финале турнира в Ноттингеме со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
«Больше всего я горжусь тем, что провела неделю на стабильном уровне. Думаю, я нашла это состояние в прошлом году и на прошедшей неделе в каждом матче чувствовала себя комфортно на корте. Я чётко понимала, что хочу сделать и отлично выполняла задуманное.
Когда я возобновила карьеру два года назад, то решила сначала сыграть на траве, потому что мне комфортно на этом покрытии. Это были два удивительных года. Прошлый сезон получился невероятный, и сейчас я стараюсь каждую неделю проводить как можно лучше", — цитирует Барти официальный сайт тура.
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