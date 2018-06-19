Вавринка: тяжело понимать, как ты далёк от своей лучшей формы

Швейцарец Стэн Вавринка, стартовавший на турнире в Лондоне с победы над британцем Кэмероном Норри, рассказал о своём состоянии и тренировках.



«Тренировки проходят хорошо. С каждым днём я прибавляю и в целом доволен своим нынешним уровнем, тем, что делаю на корте. Колено в порядке, это точно. Я чувствую, как его состояние улучшается с каждой неделей. Я могу хорошо двигаться по корту, играть в свой теннис. Но, конечно, во время игры я иногда отвлекаюсь на мысли о колене, о том, всё ли хорошо. Однако пока я могу полноценно тренироваться, часами быть на теннисном корте и хорошо передвигаться, всё в порядке.



Перед операцией я знал, что восстановление будет долгим и тяжёлым — и в первую очередь психологически, а не физически. Тяжело видеть, как ты далёк от своей лучшей формы, как долго тебе нужно идти к ней. Мне нужно быть терпеливым, довольствоваться малым. Раньше я побеждал на турнирах „Большого шлема“, и я всегда был перфекционистом, но теперь мне пришлось снизить ожидания. Я не могу сразу вернуться к своей лучшей форме — и не потому, что делаю что-то неправильно, а потому, что у меня была серьёзная операция», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.

Вавринка вышел во второй круг турнира в Лондоне