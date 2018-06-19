Вавринка: это прекрасное начало травяного сезона для меня

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал свою победу над британцем Кэмероном Норри на старте турнира в Лондоне со счётом 6:2, 6:3.

«В целом это был хороший матч. Я неплохо себя чувствовал на корте. Было ветрено, но я сумел хорошо потренироваться. Я доволен тем, как провёл этот матч на траве, как выстраивал розыгрыши и двигался. Это прекрасное начало травяного сезона для меня. Очень рад, что получил возможность провести здесь ещё один матч», — приводит слова Вавринки официальный сайт тура.