Фонд Джоковича поддержал американца, изучающего влияние бедности на детей

Американец Скотт Делэйни получил поддержку фонда Новака Джоковича в вопросе изучения влияния бедности на будущее детей и возможности уменьшения негативного эффекта на их перспективы. Фонд сербского теннисиста активно работает над продвижением качественного дошкольного образования у детей из малообеспеченных семей. В частности, фонд сотрудничает с Гарвардом, и Делэйни стал одним из трёх стипендиатов этой программы.

«Помню, как смотрел матчи Сампраса и Агасси, видел, как Пит устанавливает рекорды. Я думал, их никто не побьёт. Но потом появились Федерер, Надаль и Джокович. Я ужасно играю в теннис, но активно слежу за этим видом спорта.

Фонд Джоковича делает великолепную работу. Все, кто занимался вопросами детского развития, обязательно сталкивались с работой его фонда", — цитирует Делэйни официальный сайт тура.