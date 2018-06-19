Чилич: моя главная цель — стать первой ракеткой мира

Хорватский теннисист Марин Чилич сообщил, что поставил перед собой цель стать первой ракеткой мира. В рейтинге ATP от 18 июня он располагается на шестой позиции.

«Моя главная цель — стать первой ракеткой мира. Я стремлюсь прибавлять. Чтобы подняться на вершину, мне нужно выиграть пару турниров „Большого шлема“, а сейчас большинство этих соревнований выигрывают Роджер и Рафа. Без больших титулов не стать первой ракеткой мира, на этом я сосредоточен.

Думаю, я стал выступать гораздо стабильнее. Прошлый год стал первым, который я начал и завершил в топ-10. Этот сезон я начал на шестой позиции и перемещался между третьей и пятой строчками. Это отличный знак. Значит, я могу держаться в топ-группе", — цитирует Чилича Tennis World USA.