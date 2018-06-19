Конта: мне бы очень хотелось выиграть Уимблдон

Британка Йоханна Конта поделилась ожиданиями от матча с чешкой Петрой Квитовой в первом круге турнира в Бирмингеме и рассказала о мечте выиграть Уимблдон.

«Я знаю, что Квитова здорово играет сейчас. Она проводит невероятный сезон. Мне будет противостоять соперница, набравшая отличную форму. Это будет прекрасное испытание для меня и отличная возможность оценить собственный уровень. Но в любом матче я верю в свою игру, в то, что могу создавать шансы для победы.

Со временем ты уже не удивляешься подобной жеребьёвке. Состав участниц турнира невероятно силён, так что попадание на Петру в первом круге не стало для меня сюрпризом.

Я бы хотела выиграть турнир «Большого шлема». Работаю над этим. Мне бы очень хотелось победить на Уимблдоне. Я сосредоточена на упорной работе и, если мне суждено победить, буду очень рада", — цитирует Конту Ubitennis.

Квитова: иногда Конта играет так здорово, что совсем не ошибается