19 июня на женском турнире в Бирмингеме (Великобритания) состоится матч первого круга, в котором сыграют испанка Гарбинье Мугуруса (1) и россиянка Анастасия Павлюченкова. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени. По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 3-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Павлюченкова в Бирмингеме.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Бирмингеме поспорит либо с американкой Дженнифер Брэйди (Q), либо с представительницей Чехии Барборой Стрыцовой.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.