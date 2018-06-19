Мюллер: не могу сказать, что очень уверен в себе сейчас

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер прокомментировал свою победу в первом круге турнира в Лондоне над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

«Я провёл не лучший матч, это точно. Первая игра на турнире — это всегда нелегко, так как нужно привыкнуть к корту. Это было непросто, учитывая, что я уже давно не побеждал. Не могу сказать, что очень уверен в себе сейчас. Поэтому победить было приятно.

Моя подача сегодня работала отлично. Это всегда помогает, особенно в матчах с такими соперниками, как Денис, который выполняет мощные удары с задней линии. Когда розыгрыш затягивался, мне было сложно контролировать его ход из-за сильных ударов соперника. Но мне удавалось диктовать условия на подаче", — цитирует Мюллера Ubitennis.