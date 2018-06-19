Федерер стал самым возрастным игроком в топ-100 рейтинга ATP

36-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер 18 июня вновь возглавил рейтинг ATP. Кроме того он стал самым возрастным игроком в топ-100. Долгое время по этому показателю лидировал хорват Иво Карлович, но накануне 39-летний уроженец Загреба выпал из первой сотни.
В топ-100 не осталось ни одного теннисиста, родившегося в 70-х годах.
Самые возрастные игроки в топ-100:
1. Роджер Федерер — 36 лет 10 месяцев.
37. Фелисьяно Лопес — 36 лет 8 месяцев.
93. Паоло Лоренци — 36 лет 6 месяцев.
66. Жюльен Беннето — 36 лет 5 месяцев.
40. Давид Феррер — 36 лет 2 месяца.
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