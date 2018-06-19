А. Зверев: на траве важно играть быстрее Федерера, он этого не любит

Немецкий теннисист Александр Зверев оценил своё состояние перед стартом на турнире в Галле, где его первым соперником будет хорват Борна Чорич, а также рассказал, как следует противостоять швейцарцу Роджеру Федереру на траве.

Зверев проиграл австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции со счётом 4:6, 2:6 1:6. По ходу встречи Александр испытывал проблемы с задней поверхностью бедра.

«Чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Накануне я впервые смог провести полноценную тренировку, и ощущения были хорошими. Я очень рад, что смогу сыграть в Галле. Обычно из-за подобных травм требуется четыре недели на восстановление, но мне хватило девяти дней. Я боялся, что могу не сыграть в Галле и на Уимблдоне.

Ожидаю, что матч с Чоричем будет сложным. Мы отлично знаем друг друга, так что сюрпризов не будет.

Противостояние с Роджером? Чтобы обыграть Федерера на траве, нужно играть лучше него. Важно действовать быстрее него, этого Роджер не любит. Обычно он считается фаворитом на турнирах. Но переход с грунта на траву даётся нелегко. Это два разных мира. Сначала самое медленное покрытие, а затем сразу же самое быстрое. Нужно время, чтобы найти свой ритм. Обычно на этом покрытии я чаще проигрываю своему брату Мише", — цитирует Зверева Ubitennis.