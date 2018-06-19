Кирьос: наверное, Маррей не может относиться ко мне серьёзно

Австралиец Ник Кирьос, который в первом круге турнира в Лондоне сыграет с британцем Энди Марреем, не выступавшим с Уимблдона-2017, поделился ожиданиями от этого поединка. Встреча состоится 19 июня.

«Не знаю, есть ли в наших травмах что-то общее, но мы общались, когда не могли играть. Однако Энди — занятой человек. Меньше всего ему хотелось бы, чтобы я ему всё время звонил. Наверное, он не может относиться ко мне серьёзно. Да, он прошёл через многое и принял немало сложных решений. Здорово, что он возвращается.

Не знаю, буду ли я ощущать свежесть на корте. Я ведь всё время был в разъездах. Я не сидел дома. Там тренироваться было бы не с кем. Конечно, это не идеальный вариант, когда ты куда-то едешь, но участвовать в турнирах не можешь. Мне бы не хотелось делать это снова. В целом я хорошо себя чувствую сейчас", — цитирует Кирьоса Daily Express.