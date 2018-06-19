Лоттнер победила Саснович и может сыграть с Кузнецовой на турнире Mallorca Open

Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться во второй круг турнира на Мальорке, в двух партиях проиграв представительнице Германии Антонии Лоттнер (Q) со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 58 минут. Александра дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Лоттнер поспорит с победительницей матча Светлана Кузнецова (Россия, WC) — Анастасия Севастова (Латвия, 3).