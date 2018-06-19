Федерер: очень рад, что Маррей возвращается, ему надо насладиться этим моментом

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что обрадовался возвращению британца Энди Маррея на корт. Сегодня, 19 июня, Маррей сыграет в первом круге турнира в Лондоне (Великобритания) с австралийцем Ником Кирьосом.

«Я очень рад, что Энди вернулся! Здорово, что он снова будет на корте. Я рад, что он не снялся с турнира в Лондоне. Постараюсь посмотреть его матч с Кирьосом. Надеюсь, что он будет наслаждаться игрой, Энди – победитель по натуре.

Матчи с Энди в Глазго и Цюрихе для моего благотворительного фонда были для нас обоих очень важными. Я желаю только лучшего своим сильнейшим конкурентам, к числу которых относится Энди.

Что бы я посоветовал ему? Наслаждаться игрой и не думать о результатах», — цитирует Федерера Tennis World USA.