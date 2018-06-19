Гёргес стартовала на турнире в Бирмингеме с победы над Саккари

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире в Бирмингеме (Великобритания) под пятым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Юлия 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Гёргес поспорит с победительницей поединка Осеан Доден (Франция, Q) — Эшли Барти (Австралия).