Лидер посева Гарсия с трудом победила Се Шувэй на старте турнира на Мальорке

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире Mallorca Open под первым номером, в своём стартовом матче в трёх партиях обыграла представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут. Каролин 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Гарсия поспорит с победительницей матча Юханна Ларссон (Швеция) — Сорана Кырстя (Румыния).
Мальорка. Женщины. Первый круг
Айла Томлянович (Австралия) — Магда Линетт (Польша, LD) — 6:3, 6:4.
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