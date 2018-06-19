Рыбарикова: надеюсь, именно такой теннис буду показывать весь травяной сезон

Словачка Магдалена Рыбарикова прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой в первом круге турнира в Бирмингеме со счётом 6:2, 6:3.
«Очень люблю играть на траве. После турнира в Ноттингеме я вновь нахожу свой теннис. Очень довольна победой над Каролиной Плишковой и тем, как играю сейчас.
Я была очень расстроена своим поражением в Ноттингеме, потому что играла в грунтовый теннис. Может быть, после «Ролан Гаррос» следовало подождать подольше. Но сейчас я удовлетворена своими действиями на корте. Надеюсь, именно такой теннис я буду демонстрировать весь травяной сезон", — цитирует Рыбарикову официальный сайт тура.
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.