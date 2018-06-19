Соперницей Гарсии во втором круге турнира на Мальорке будет Ларссон

Шведская теннисистка Юханна Ларссон (Q) пробилась во второй круг турнира на Мальорке, в трёх партиях обыграв представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. Юханна 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Ларссон поспорит с француженкой Каролин Гарсией, посеянной под первым номером.