Соперницей Гарсии во втором круге турнира на Мальорке будет Ларссон

Шведская теннисистка Юханна Ларссон (Q) пробилась во второй круг турнира на Мальорке, в трёх партиях обыграв представительницу Румынии Сорану Кырстю со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. Юханна 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Ларссон поспорит с француженкой Каролин Гарсией, посеянной под первым номером.
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