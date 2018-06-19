Хачанов победил М. Зверева на старте турнира в Галле, Гаске и Жазири выбыли

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Галле (Германия), в двух партиях обыграв представителя Германии Мишу Зверева со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Карен 12 раз подал навылет и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Хачанов поспорит с японцем Кеем Нисикори (7).

Галле. Мужчины. Первый круг

Флориан Майер (Германия, WC) — Ришар Гаске (Франция, 8) — 6:2, 6:2.

Мэттью Эбден (Австралия, SE) — Малек Жазири (Тунис) — 6:0, 7:6 (7:2).