Л. Майер победил Андерсона на старте турнира в Лондоне, не сделав ни брейка

Южноафриканец Кевин Андерсон (3) в первом круге турнира в Лондоне уступил аргентинцу Леонардо Майеру со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (3:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. 31-летний южноамериканец, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, исполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, не сделал ни брейка и проиграл 1 гейм на своей подаче. Кевин заработал 26 эйсов при 2 двойных.

Следующим оппонентом Майера станет американец Фрэнсис Тиафо, одолевший ранее своего соотечественника Маккензи Доналдсона. Поединок Майер — Тиафо состоится в среду, 20 июня.