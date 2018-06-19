Цуренко победила Уотсон, Мертенс уступила Якупович в Бирмингеме

Украинка Леся Цуренко начала выступление на турнире в Бирмингеме с победы над британкой (WC) со счётом 7:6 (7:2), 7:5. 29-летняя уроженка Владимирца, занимающая 37-е место в рейтинге WТА, 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 2 брейк-пойнта из 3 и проиграла 1 гейм на своей подаче. За выход в четвертьфинал Цуренко поспорит либо с россиянкой Дарьей Касаткиной (6), либо с чешкой Кристиной Плишковой (Q).

Также во второй круг пробились словенка Далила Якупович (Q), обыгравшая бельгийку Элисе Мертенс (7), и румынка Михаэла Бузэрнеску, взявшая верх над венгеркой Тимей Бабош.