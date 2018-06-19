Кузнецова потерпела поражение от Севастовой в первом круге турнира на Мальорке

Россиянка Светлана Кузнецова (WC) в первом круге турнира на Мальорке проиграла латвийке Анастасии Севастовой (3) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. 32-летняя уроженка Санкт-Петербурга, занимающая 58-е место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 2 брейк-пойнта из 11 и проиграла 5 геймов на своей подаче. Анастасия исполнила 2 эйса при 1 двойной.

Следующей соперницей Севастовой станет немка Антония Лоттнер. В другом матче первого круга словенка Полона Херцог одолела словачку Викторию Кужмову (LL).