Павлюченкова взяла всего 3 гейма у Мугурусы в первом круге турнира в Бирмингеме

Испанка Гарбинье Мугуруса (1), действующая чемпионка Уимблдона, вышла во второй круг турнира категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), разгромив россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:1, 6:2. По личным встречам Гарбинье повела со счётом 4-1, причём единственную победу Анастасия одержала на грунте и на отказе соперницы после проигрыша ей первой партии.



Матч продолжался ровно час. Мугуруса выполнила 5 эйсов, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Павлюченковой 3 подачи навылет и 2 двойные. Брейк-пойнтов у Анастасии не было.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



Следующей соперницей Мугурусы станет либо американка Дженнифер Брэйди (Q), либо чешка Барбора Стрыцова.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.