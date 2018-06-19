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Азаренко обыграла Фёгель на Мальорке и прервала серию из трёх поражений

Азаренко обыграла Фёгель на Мальорке и прервала серию из трёх поражений
Теннис / WTA

Белоруска Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира категории International на Мальорке (Испания), одержав волевую победу над швейцаркой Стефани Фёгель (LL) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5. По личным встречам Виктория повела со счётом 4-0.

Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. Азаренко выполнила 12 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Фёгель 7 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Белоруска прервала серию из трёх поражений, которые она потерпела на турнирах в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».

Следующей соперницей Азаренко станет чешка Люси Шафаржова (7).

Мальорка 2018. 1-й круг
19 июня 2018 года, вторник. 18:10 МСК
Стефани
Фёгель
Виктория
Азаренко
7:6 3:6 5:7
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