Азаренко обыграла Фёгель на Мальорке и прервала серию из трёх поражений

Белоруска Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира категории International на Мальорке (Испания), одержав волевую победу над швейцаркой Стефани Фёгель (LL) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5. По личным встречам Виктория повела со счётом 4-0.



Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. Азаренко выполнила 12 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Фёгель 7 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.



Белоруска прервала серию из трёх поражений, которые она потерпела на турнирах в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».



Следующей соперницей Азаренко станет чешка Люси Шафаржова (7).

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.