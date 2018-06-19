Лопес впервые в карьере победил Гоффена и сыграет с Раоничем в Лондоне

Испанец Фелисьяно Лопес пробился во второй круг турнира ATP 500 в Лондоне (Великобритания), где он является действующим чемпионом. Фелисьяно обыграл бельгийца Давида Гоффена (4) в трёх партиях — 6:3, 6:7 (7:9), 6:3. До этого Давид вёл по личным встречам со счётом 4-0, не отдав сопернику ни одного сета.



Поединок продолжался 1 час 50 минут. Лопес 11 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал все 3 заработанных брейк-пойнта. На счету Гоффена 2 эйса, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



Следующим соперником Лопеса станет канадец Милош Раонич.