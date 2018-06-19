Барти обыграла Доден и встретится с Гёргес на турнире в Бирмингеме

Австралийка Эшли Барти вышла во второй раунд турнира категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), обыграв француженку Осеан Доден (Q) со счётом 6:4, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 8 минут. Барти выполнила 8 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Доден 3 подачи навылет, 6 двойных и 2 упущенных брейк-пойнта.



Следующей соперницей Эшли станет немка Юлия Гёргес (5), победившая гречанку Марию Саккари. Напомним, на прошлой неделе Барти стала чемпионкой на турнире в Ноттингеме.