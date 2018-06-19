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Барти обыграла Доден и встретится с Гёргес на турнире в Бирмингеме

Барти обыграла Доден и встретится с Гёргес на турнире в Бирмингеме
Теннис / WTA

Австралийка Эшли Барти вышла во второй раунд турнира категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), обыграв француженку Осеан Доден (Q) со счётом 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 8 минут. Барти выполнила 8 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Доден 3 подачи навылет, 6 двойных и 2 упущенных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Эшли станет немка Юлия Гёргес (5), победившая гречанку Марию Саккари. Напомним, на прошлой неделе Барти стала чемпионкой на турнире в Ноттингеме.

Бирмингем 2018. 1-й круг
19 июня 2018 года, вторник. 19:45 МСК
Осеан
Доден
Эшли
Барти
4:6 3:6
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