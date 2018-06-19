Аргентинец Киккер дисквалифицирован за организацию договорных матчей

Трибунал Международной федерации тенниса признал аргентинца Николаса Киккера виновным в организации договорного матча. 25-летний уроженец Буэнос-Айреса, занимающий 100-е место в рейтинге АТР, также наказан за отказ от сотрудничества со следствием, сообщает официальный сайт ITF.

Южноамериканец дисквалифицирован на три года и ещё на три — условно. Вторая часть дисквалификации будет применена в отношении Киккера, если он вновь будет уличён в организации договорных поединков. Кроме того, спортсмен должен выплатить штраф в размере $ 25 тыс.

Николас за карьеру выиграл три турнира серии «челленджер» и в июне 2017 года поднимался на максимальную для себя 78-ю позицию в мужской табели о рангах.