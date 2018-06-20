Джокович: Федерер — главный фаворит Уимблдона

Серб Новак Джокович назвал швейцарца Роджера Федерера главным фаворитом Уимблдона-2018. Роджер будет вести борьбу за свой девятый титул на этом турнире.



«Сложно подобрать эпитеты, чтобы описать Федерера. На протяжении его карьеры о нём было сказано столько хорошего, и он, бесспорно, полностью заслуживает все эти лестные слова. Он настоящий чемпион и на корте, и вне его, и он продолжает вдохновлять всех игроков, доказывая, что возраст — это лишь цифры. Он по-прежнему играет великолепно, и заслуживает своего места на вершине. Уимблдон — это его дом, его корт. Он любит играть там и, конечно, будет главным фаворитом турнира.



К сожалению, сейчас мы с Роджером на разных турнирах, так что мы не сможем посмотреть матч Швейцария — Сербия на чемпионате мира в эту пятницу, взяв себе попкорн. Но я постараюсь посмотреть игру вместе со Стэном, и пусть победит сильнейший», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.