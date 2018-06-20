Л. Майер: рад, что победил Андерсона — давно не обыгрывал никого такого уровня

Аргентинец Леонардо Майер прокомментировал свою победу над южноафриканцем Кевином Андерсоном в первом круге турнира категории ATP 500 в Лондоне со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:3).



«У Андерсона великолепная подача. Мне так и не удалось взять её, но на обоих сыгранных тай-брейках я был чуть лучше, чем он. Я очень рад, что победил его, теннисиста из топ-10. Я уже давно не обыгрывал соперников такого уровня. В этом матче я сыграл действительно хорошо», — приводит слова Майера официальный сайт тура.