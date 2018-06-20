Федерер стартовал с победы на турнире в Галле. Видеообзор матча

Швейцарец Роджер Федерер (1), действующий чемпион турнира категории «ATP-500» в Галле (Германия), вышел во второй раунд этих соревнований, обыграв словенца Аляжа Бедене в двух партиях — 6:3, 6:4. По личным встречам Роджер повёл со счётом 2-0.



Хорват Борна Чорич выбил из сетки турнира немца Александра Зверева (2), победив его в двух партиях — 6:1, 6:4. При этом Борна вёл со счётом 6:1, 5:1, но не сразу добился успеха, выиграв лишь с четвёртого матчбола. По личным встречам хорват теперь впереди со счётом 3-1.