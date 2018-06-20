Оганян: Серена слишком серьёзна, чтобы тренироваться в паре со мной

Алексис Оганян, муж 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, признался, что бывшая первая ракетка мира не любит тренироваться с ним.

«Проводим ли мы совместные тренировки? Нет, она слишком серьёзна, чтобы тренироваться в паре со мной. Она величайшая теннисистка всех времён. Конечно, у нас не соревнование, потому что она бы победила. Но тренировки с ней меня мотивируют. Я стараюсь быть собой, а она — собой. Иногда я флиртую с ней в тренажёрном зале, но она лишь отводит глаза. Думаю, она уже устала от этого, потому что я всё время делаю это. Серена ничего не говорит, она мне потакает», — приводит слова Оганяна Men's Health.