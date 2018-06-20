Джокович: матч с Димитровым станет отличным испытанием для нас обоих

Серб Новак Джокович прокомментировал свою победу над австралийцем Джоном Миллманом на старте турнира в Лондоне со счётом 6:2, 6:1 и поделился ожиданиями от встречи с болгарином Григором Димитровым.

«Это был хороший матч. Я был сосредоточен и в каждом ударе действовал с нужной интенсивностью. Каждый удар работал великолепно. Думаю, я оказал большое давление на соперника, в частности на приёме. Я здорово принимал мяч после его подач и выполнял отличные удары с отскока. С первого же розыгрыша Джону пришлось много двигаться. Я очень доволен таким началом травяного сезона в Лондоне, где не выступал восемь лет.

Сейчас теннис выходит на первый план, мне нужно прибавлять и выходить на высокий уровень. Матч с Димитровым станет прекрасным испытанием для нас обоих, а особенно для меня, учитывая, что я провёл не так много поединков за прошедшие 12 месяцев", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.