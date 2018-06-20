Димитров: чтобы выигрывать титулы, нужно побеждать и таких соперников, как Новак

Болгарский теннисист Григор Димитров, посеянный на турнире в Лондоне под вторым номером, прокомментировал свою победу на старте соревнований над боснийцем Дамиром Джумхуром со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 и поделился ожиданиями от встречи с сербом Новаком Джоковичем.

«Это был один из тех матчей, в которых меня радует лишь победа. Я определённо мог сыграть лучше, но это был лишь первый поединок на траве. Я ощущал скованность. В целом я неплохо подавал и здорово играл на приёме, когда это было необходимо. Это хороший знак. Хотелось бы сохранить этот позитив в дальнейшем.

Встреча с Новаком? Чтобы выигрывать турниры, нужно побеждать и в таких матчах. В стартовых раундах или в заключительных — ты должен в любом случае побеждать подобных соперников. Новак провёл отличный матч. Я немного посмотрел его игру. Но я приехал сюда, чтобы играть, соревноваться и постараться прибавить. Всё очень просто", — цитирует Димитрова официальный сайт тура.